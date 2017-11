Värske abilinnapea Izmailova probleemid: ei saa töötukassasse minna, sest president ootab

Roheliste erakonna esimees Züleyxa Izmailova, kellest saab peatselt Tallinna abilinnapea, on väga aktiivne kodanikuaktivist. Ühest tema jaanuarikuisest postitusest selgub, et ta ei saanud töötukassa konsultandi vastuvõtule minna, sest president tahtis teda näha. Avaldame abilinnapea mõttemaailma avava postituse täismahus ja toimetamata kujul.

Naljakas elu.

Kirjutasin just oma töötukassa konsultandile, et kas oleks võimalik meie kohtumine teisele ajale planeerida, kuna Vabariigi President ootab mind samal ajal endaga kohtuma. Presidendile ei tahaks ju ära öelda eks. Aga töötukassa konsultant on mu peale juba eelmisest korrast päris pahane, sest mulle ei sobinud tema pakutud ajad, küll oli vaja Kuku Ilmaparandajas intervjuud anda, küll Keskkonnaministeeriumi ees meeleavaldust korraldada...

Sama töötukassa konsultant küsis, et mida töötukassa minu heaks teha saakski, vastasin, et näiteks otsivad kellegi, kes mulle mu tegevuse eest palka maksaks. Konsultant oli väga pessimistlik, leides, et juu ma pean siis ikka mingile liinitööle minema, kuna mu ootused on liialt ebarealistlikud ja kogemuslik kompetents liialt spetsiifiline. Pakkus veel ka ökopoe müüja kohta otsida. Ma ei tea, see pole nagu päris minu teema vastasin, aga poole kohaga ehk küll, siis jääks aega ka maailma päästmiseks.

#põhisissetulek #töötukassa #tervisekindlustus #keskkonnaaktivist #kodanikupalk

Postituse all tekkinud vestlusest selgus, et olukord lahenes siiski õnnelikult. "Tüütukassa konsultant helistas just ja ütles, et ootab mind siis homme enda juurde," kirjutas Izmailova.

Izmailova selgitas seejärel, et tema peamiseks huviks on tervisekindlustuse saamine.