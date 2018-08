Varro Vooglaiu Facebooki konto suleti vihakõne tõttu: olen alati väljendunud viisakalt ja ei kasuta roppuseid

"Igaüks võib ise vaadata, mis see postitus on, mis vihakõneks tembeldati Facebooki poolt, pealekaebamise alusel. Ma jagasin EPl-is ja Delfis avaldatud artiklit, milles mõnitati minu isikut," kirjeldab Vooglaid Delfile tuues näiteks Eesti Päevalehe arvamusküljel mullu septembrikuus avaldatud arvamuslugu "Kõht kinni, kõht lahti!".

"Ma tõin sealt esile tsitaadi ja panin ka omapoolse napi kommentaari, kusjuures minu kommentaar ei sisaldanud midagi ebatsensuurset ega isegi problemaatilist. Isegi mitte midagi vaieldavat," sõnas Vooglaid.

Vooglaiu sõnutsi on Facebooki postituste kadumine käinud juba mõnda aega. "Igapäevaselt on mingisuguseid postitusi maha võetud. Mitte päris iga päev, aga üle päeva võib-olla. On näha, et süstemaatiliselt tehakse pidevalt kaebusi minu postituste peale," ütles Vooglaid.

Postituse, mille tõttu Vooglaid blokeeringu sai, tegi ta mullu septembrikuus. "24. juulil sain 24 tundi Facebooki blokeeringut postituse eest, mis on tehtud 4 jaanuaril."

Küsimusele, mis pärast pika blokeeringu lõppu edasi saab, vastab Vooglaid, et küllap see lõpeb tema Facebookist kadumisega. "Kui jälle mingnisuguste vanade postituste peale täiesti alusetud kaebused tulevad, siis Facebook viskab mind lõplikult välja. Ma arvan, et see ongi see, kuidas see asi lahendub. Ega nad enne ei lõpeta, kui mul lihtsalt ei olegi Facebooki kontot," tõdes Vooglaid.