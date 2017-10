Vargused, peksmised ja kurikuulus Sadama Marketi rööv. Savisaare ja Sõõrumaa liidus kandideerib kriminaalse minevikuga mees, kes vahetas isegi nime

Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidu Haabersti ringkonna kandidaat Janno Uus oli veel 2010. aastal tuntud kui Janno Uusleer, kes organiseeris Sadama Marketi alkopoes filmiliku poeröövi ja pätsas koos sõpradega poest 17 700 eurot sularaha. Uus märgib Delfile, et ta kahetseb oma tegusid ja on nüüd elus pööranud uue lehe.

2011. aasta septembris mõistis Harju maakohus röövimises süüdi Mathias Parma, Kaspar Valma ja Janno Uusleeri ning määras neile kokkuleppemenetluses tingimisi vangistused vahemikus kolmest aastast kuni kolme aasta ja kuue kuuni.

Mehi karistati selle eest, et nad röövisid koos 2010. aastal Sadama Marketi alkopoodi.

Rööv oli hästi läbi mõeldud. Nimelt töötas Valma tol hetkel ise poes ning kuna siples parajasti finantsilistes raskustes, otsustas oma kahe sõbra Parma ja Uusleeriga jagada infot turvakaamerate ja sularaha käitlemise asukohtadest poes.

Seejärel tuli mängu Uusleer, kes tutvustas Parmat ja Valmat neljandale röövis osalenule, Dmitri Veressinile. 2010. aasta suveõhtul sisenesid Veressin ja Parma Sadama Marketi poodi, ähvardasid töötajaid tappa, lasid neile gaasi näkku ning röövisid 17 700 eurot sularaha. Kusjuures relvamaketiga löödi ka Valmat, kes parasjagu poes töötas, et mitte äratada kahtlust, et ka tema röövis tegelikult osaleb.

Uusleer oli autojuhi rollis, kes sõpru väljas ootas, et nendega koos kiirelt minema kihutada. Mehed jõudsid röövitud raha eest paar päeva pidutseda, kuid siis võttis politsei nad kinni.

Kriminaal juba teismeeas

Poerööv ei olnud Uusleeri ainuke kuritegu. Oma esimese tingimisi vanglakaristuse sai ta 14-aastasena. Uusleer kuulus toona vargajõuku, mis terroriseeris pool aastat Türi linna - asju näpati garaažidest, ehitusjärgus elumajadest ja lemmikloomapoodidest.

Kaks aastat hiljem, 2006. aasta oktoobris lõi Uusleer Tallinnas teist meest rusikaga näkku. Kohus karistas vägivallatsejat trahviga.

Tänaseks kannab Janno Uusleer teist nime - Janno Uus. Seda kinnitab näiteks 2012. aasta kohtulahend, kus on märgitud mehe endine nimi. Isikukood on kahel nimel sama ka muudes kohtulahendites.

Kusjuures vägiteod ei lõppenud nimevahetusega. 2013. aastal juhtis ta narkootikumide mõju all autot ja jäi politseile vahele. Karistuseks viibis Uus kaks päeva arestimajas ja sai ligi 1500 eurot trahvi.

Praegu kandideerib Uus kohalike omavalitsuste valimistel Tegusa Tallinna ridades Haabersti linnaosas. "Olen otsustanud kandideerida Tallinna linnavolikogusse, sest puutun igapäevaselt kokku erinevate ametkondade asjaajamistega - leian, et see võiks olla läbipaistvam ja kiirem. Miks ei võiks Tallinn olla eeskujuks teistele suurtele Euroopa pealinnadele? Aitaksin sellele hea meelega oma kogemustega kaasa." Nii räägib Uus oma valimisreklaamis.

Tegusa Tallinna valimisliidu pressiesindaja Raul Kalevi sõnul kuuleb ta mehe kriminaalsest minevikust esimest korda. "Pole kunagi jutuks olnud ega kuskilt välja tulnud," räägib ta Delfile. "Ei ole kõige meeldivam uudis, jah."

Kas Uus visatakse valimisliidust välja? "Seda peame nüüd arutama," ütles Kalev. "Üldiselt oleme lähtunud sellest, et kui kehtivaid kriminaalkaristusi ei ole, saab inimene meie ridades kandideerida, kuid loomulikult on võimalik erandeid teha."

"Annan kindlasti valimisliidu juhtidele teada ja suhtleme ka mehe endaga ning vaatame asja üle," lubab Kalev.

Uus: minu minevik ei too mulle au

Janno Uus tunnistas Delfile, et ta minevik on olnud tume. "See ei too mulle au, tõsi. Kuid minu minevik on õpetlik, kuid mitte erandlik näide, kuhu ümbritsev keskkond ja noorte kambajõud noore juhtida võib," märgib ta.

"Minu õnn oli see, et mind ümbritsesid lähedased ja ka spetsialistid, kes aitasid mind õigele teele. Tunnen kahetsust ja olen kandnud karistust oma tegude eest."

Ta lisab, et on elus leidnud uue raja, milleni jõudmine ei ole just olnud kõige kergem. "Olen küll siirdunud ettevõtlusesse, mis kannab minevikust erinevaid väärtusi, kuid minevik ei unune - ma ei soovi, et meie noored peaksid kogema ja sattuma olukorda, kus mina olin," räägib Uus. "Siin ei oma tähendust, kas selle tõukeks oli sotsiaalne keskkond või isiksuse omadused. Arvan, et kohalik omavalitsus saab siin noorsoo poliitika korraldamisel kasvõi natuke kaasa aidata. See on ka täna mu enda võimaluseks ja kohustuseks."

"Minu sobivuse osas volikogusse teeb otsuse valija," lõpetab Uus.