Vargamäe-vääriline tüli Kuusalu vallas: eratee omanik sulges ligipääsu seitsme naabertalu juurde, küsides vallalt läbipääsu hüvituseks üle 10 000 euro

Lahemaal Kuusalu lähedal Pudisoo külas on seitsme talu inimesed jäänud oma kodudesse vangi, sest majapidamisteni viivale eravalduses teele on omanikust naaber vedanud koormatäie kive.

Probleemid algasid 1. veebruaril, kui Rätsepa talu omanikud tõmbasid üle tee läbisõidu takistamiseks keti. Kuu aega hiljem käskis Harju maakohus Rätsepa talu omanikul määrusega kõik takistused teelt eemaldada, kuid omanik seda ei teinud. Kui kohale läks kohtutäitur, võttis omanik keti korraks demontratiivselt eest, kuid pärast kohtutäituri lahkumist pandi kett uuesti samale kohale tagasi.

Külaelanikud eemaldasid paaril korral keti ka ise, näiteks kui ühel külaelanikest oli tarvis tagastada laenatud veoauto ja puulõhkumise masin. Tee omanikul paluti, et ta kümneks minutiks keti eemaldaks, kuid omanik ei olnud ka sellega nõus. Kui teed läbiva Rätsepa talu omanikud kodus polnud, võtsid külaelanikud keti siiski eest ja sõitsid auto ja tehnikaga välja. Selle käigus aga kett purunes ja koju naastes kutsusid Rätsepa talu omanikud politsei. Eile öösel veeti keti kohale teele aga koormatäis kive.

Tüli on pika ajalooga, Rätsepa talu omanikud on probleemi ka omal moel lahendada üritanud. Eelmise aasta lõpus rajasid teeomanikud samasse lähedale Riigimetsa majandamise keskuse kaitsealusele maale ilma mingisuguseid lubasid omamata ebaseadusliku tee, mida soovitavad külaelanikel suletud tee asemel kasutada. Uus, ebaseaduslikult rajatud tee asub aga alal, kus rahvuspargi loodusrikkuse kaitseks on igasugune mootorsõidukitega liiklemine keelatud. Lisaks on tee niivõrd künklik ja kitsas, et seda on võimalik läbida ainult maasturiga, läbi ei pääse ei sõiduautod ega prügi- või tuletõrjeautod.

Pudisoo külavanem Theo Kehlmann kirjutab sotsiaalmeedias avaldatud postituses, et kui ta hakkas juhtima ametiasutuste tähelepanu ebaseaduslikele tegevusele, püüti teda ähvarduste ja hirmutamisega takistada. "Olukord päädis sellega, et 3. jaanuari öösel ilmus minu kodumaja värava taha üks tundmatu auto ja tundmatu mees, kes mulle üsna konkreetselt selgeks tegi, et targem on edaspidi vait olla, kui…" kirjutas Kehlmann postituses. Tema sõnul on vahejuhtum ka politseis fikseeritud.

Nagu tavalisel, algasid probleemid ka Pudisoo külas rahast. Kõnealune tee erastati 1998. aastal ostueesõigusega tingimusega, et see jääb avalikku kasutusse. Külavanem Kehlmanni andmeil on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 19. det­semb­ril 2001 ot­su­se­ga keh­tes­ta­tud Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi val­la ava­li­ke era­tee­de ni­me­kir­jas. Vald sõlmis Rätsepa talu omanikuga 2012. aastal ka lepingu tee avalikuks kasutamiseks, kuid leping lõppes käesoleva aasta algusest. Uut lepingut pole sõlmitud, kuna Rätsepa talu omanik tahab hüvituseks 10 130 eurot. Vald seda maksma nõus ei ole.

Kuu­sa­lu val­d on kohaliku ajalehe Sõnumitooja andmeil otsustanud al­ga­ta­da sund­val­du­se sead­mi­se. Rätsepa talu omanik on aga väidetavalt esitanud valda teabenõude tee avalikuks kasutamiseks kohutstava otsuse kohta, kuid enne selle kättesaamist tee avamist kaaluda ei kavatse.