Varem võimul olles raha jaganud poliitikud sõdivad nüüd katuserahade vastu

Kuigi seekord jagas katuseraha valitsus ja mitu korda suuremas mahus kui varasematel aastatel riigikogu, on tegu põhimõtteliselt aastaid kordunud teguviisiga, milles on osalised olnud nii Reformierakond kui IRL-i kuulunud Margus Tsahkna, kes nüüd Eesti 200 juhtliikmete hulka kuulub.

Täna pöördus Eesti 200 riigiprokuratuuri poole ja palus kontrollida, kas riigieelarvest 25,7 miljoni euro laiali jagamise näol võib tegemist olla ametiisikute toimingupiirangu rikkumise ja korruptiivse käitumisega.

"Tegemist on kahetsusväärse pretsedendiga Eesti ajaloos. Mitte kunagi varem pole valitsus sellisel moel ja sellises ulatuses oma erakonnakaaslasi valimiseelsel aastal toetanud. See on massiivne valimistulemuse mõjutamine riigi raha eest. Narva keskerakondlaste kaasus on selle korruptsioonijuhtumi kõrval tühi-tähi," kirjeldas Eesti 200 liige Igor Taro.

Tasub meenutada, et näiteks viis aastat tagasi paistis nn katuserahade võimaliku väärkasutamisega silma just IRL, mille aseesimees Tsahkna toona oli. Näiteks läksid rahad riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri juhitud Turniiribridžiliidule. Sester ütles vastuses “Pealtnägija” meeskonnale vaid, et väikesel riigil on inimestel kümme ametit, eriti poliitikutel.

Pärnu maavanem Andres Metsoja (IRL) sai aga oma perefirma puhkekeskuse järve juurde väliujula ehitamiseks raha.

Või võtame 2016. aasta, mil IRL-i juhtis Tsahkna ja erakonna riigikogu liikmed said 1,04 miljonit eurot raha, mida oma äranägemise järgi jaotada.