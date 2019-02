Vara veel, lumikellukesed! Tuleval reedel võib temperatuur jälle alla -10 langeda

Esmaspäevaks (18.02) rahustab tugevnev kõrgrõhuvöönd tuule ja hoiab ilma sajuta. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0..-5, mandri sisealadel -7..-12°C, päeval tõuseb Lääne-Eestis 0..+4, Kesk- ja Ida-Eestis 0..-3°C-ni. Õhtul läheneb Norra merelt uus madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ja Läänemere ning toob meile pilvi, millest Loode-Eestis võib veidi vihma sadada. Lõuna- ja edelatuul tugevneb ja õhutemperatuur tõuseb.

Teisipäeval (19.02) liigub madalrõhkkond Skandinaavia põhjaosa kohale ja selle lõunaservas puhub Läänemere ääres tugev edelatuul. Lisanduvatest pilvedest sajab kohati vihma, sekka ka lörtsi, laialdasemaks võib sadu õhtul muutuda. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, Ida-Eestis öö hakul kuni -2, hommikuks tõuseb kõikjal üle 0°C, päeval +3..+6°C.

Kolmapäeval (20.02) liigub aktiivne madalrõhkkond üle Soome Karjala poole ja selle serv katab Läänemere ümbrust. Lörtsi ja vihma võib laialdaselt sadada. Lõõtsub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, päeval on +2..+4°C.

Neljapäeval (21.02) suundub madalrõhkkond edasi Kesk-Venemaa poole ja selle serva mööda pääseb Läänemere äärde külmem õhumass. Sajab lörtsi ja lund. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning võib väga tugevaks paisuda. Õhutemperatuur on öösel 0..-5°C, päeva jooksul tasapisi langeb.

Reedel (22.02) tugevneb kõrgrõhkkond ja ilm on sajuta. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, hommikuks võib sisemaal alla -10°C langeda, päeval on -2..-7°C.