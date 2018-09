Vanglamässus aknaid lõhkunud vangid said karistuse

Viru Maakohtu kohtunik Deniss Minzatov ütles otsust kuulutades, et kuigi jäi välja selgitamata, kes ja kuidas massilised korratused kinnipidamiskohas organiseeris, on tõendatud, et kõik süüdistatavad neis osalesid, seejuures kooskõlastatult ja ühiselt. „Mõni süüdistatav on tekitatud kahju hüvitanud ja oma tegu kahetsenud. Sellest lähtudes pidas kohus piisavaks rahalise karistuse mõistmist tingimisi. Neid, kelle puhul kergendavaid asjaolusid ei esine, tuleb karistada vangistusega, aga karistusmäära valikul tuleb arvestada, et süüdistatavate tegude tõttu ei saanud keegi vigastada,“ selgitas kohtunik vahetult pärast otsuse kuulutamist.

Kohus lahendas asja üldmenetluse korras. Kohtuotsus ei ole jõustunud.