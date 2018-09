Vanglad pakuvad võimalust tutvuda kriminaalhooldaja tööga

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõuniku Külli Guljavini sõnul on kampaania eesmärgiks leida tööle uusi inimesi ning tutvustada laiemalt kriminaalhooldajate tööd.

„Peab tunnistama, et inimesed teavad kriminaalhooldusest ja kriminaalhooldajate tööst üsna vähe, mistõttu tahame seda põnevat ametit justiitssüsteemis lähemalt tutvustada ning loomulikult meile ka uusi inimesi tööle kutsuda,“ selgitas Guljavin.

Kriminaalhooldajana töötamise eelduseks on rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö, õigusteaduse või korrektsiooni vallas, sel aastal pakutakse aga võimalust seda ametit ka vabatahtlikuna proovida.

„Töötamine vabatahtlikuna annab võimaluse lähemalt näha, mida töö kriminaalhoolduses endast kujutab. Eelkõige ootame tudengeid, kelle jaoks on see ka hea võimalus praktika läbiviimiseks. Lisaks ootame kõiki neid, kes soovivad anda oma panuse selleks, et elu Eestis parem ja turvalisem oleks, ning kes kaaluvad karjääri justiitssüsteemis,“ ütles Guljavin.

Vabatahtlikel on kolleegide ja juhendajate toel võimalus õppida, kuidas süüdimõistetud õigusrikkujate käitumise üle järele valvata ja neid kontrollida, kuidas hinnata uute kuritegude toimepanemise riske, ette valmistada kriminaalhooldusaluste vabastamist ja palju muud huvitavat.

Vanglateenistuses töötab kokku 88 kriminaalhooldusametnikku, juurde soovitakse Tallinna, Tartu ja Viru vanglatesse leida kokku 20 ametnikku.