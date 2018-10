Vangerdused katuserahaga: valitsus annab Kastre olematu lasteaia remondiks 700 000 eurot

Indrek Tark reporter

Valdade nimetüli Tartu lähistel Foto: Anni Õnneleid

Valitsuse välja jagatud regionaalsed investeerimistoetuste hulgas on ka 700 000 eurot Kastre valla lasteaia remondiks. Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluva vallavanemaga rääkides selgub, et tegelikul on tegu veaga ja raha läheb uue lasteaia ehitamiseks, kuna praegused lasteaiad remonti ei vaja.