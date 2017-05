Vangerdus Vabaerakonnas: Talvikust saab fraktsiooni juht, Herkel asub juhtima korruptsioonivastast erikomisjoni

Vabaerakond teeb ettepaneku nimetada korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks ja valida selle juhiks Andres Herkeli. Pärast seda lahkub Vabaerakonna esimeheks valitud Artur Talvik komisjoni juhi kohalt ja asub juhtima Vabaerakonna fraktsiooni.

„Meie saadikud riigikogus on väga pühendunud, kuid peame tugevdama meeskonnatööd erakonnaga ja mõjutama jõulisemalt ühiskonnas toimuvat sõltumata sellest, kas viibime opositsioonis või koalitsioonis. Selleks tuleb loobuda pudi-padist ja keskenduda tugeva programmi pakkumisele valijatele, kes hindavad isikuvabadusi, avatud ja korruptsioonivaba valitsemist, ettevõtlikust, kohalikku elu ja loodussäästlikku eluviisi. Muret teeb ultraliberaalide ja ultrakonservatiivide sõda Eestis, soovime hoida ühiskonda koos ja toimivana,” sõnas Talvik.

Andres Herkeli sõnul on Artur Talvik korruptsioonivastase erikomisjoni esimehena saavutanud selle, et korruptsioon teemana on senisest nähtavam ja komisjon tervikuna aktiivsem.

„Seda aktiivsust tuleb kindlasti jätkata ka juhul, kui komisjoni hoovad on piiratud. Komisjoni roll on laiem, kui olla majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja ja kontrollija. Rohkem tahaksin süveneda korruptsiooni ennetamise teemasse. Eeldan, et mõnikord aitab korruptsioonitundliku olukorra ära hoida avaliku sektori töö läbipaistvam korraldus ja selleks peab see teema haakuma näiteks riigireformi valdkonnaga,“ ütles Herkel. „Loodan, et komisjoni liikmetele on minu liitumine ja lähenemine vastuvõetav ja mõistetav.”

Artur Talvik lisas, et vangerdus mõjub korruptsioonivastsele komisjonile hästi ja aitab esile tuua uusi teemasid. „Andres Herkel on fraktsiooni juhtides näidanud oma põhjalikkust ja töökust. Ta toob komisjoni kindlasti uusi kompetentse ja värskeid teemasid.”