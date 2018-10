Vanemapuhkuste süsteem muutub mitmes punktis kõvasti paindlikumaks: puhkust saab edaspidi võtta kasvõi päeva kaupa

Vanemapuhkuse pikkuseks on jätkuvalt 435 päeva, aga edaspidi saab vanemapuhkust võtta kasvõi päevakaupa kolme aasta jooksul pärast sünnitust.

Puhkuse võib jätkuvalt ühekorraga välja võtta nagu praegu. Kes soovib, võib iga kuu võtta välja vaid poole ette nähtud vanemahüvitisest ja niimoodi pikendada hüvitise saamist kolme aasta peale. Samuti võib asja korraldada nii, et mõlemad vanemad käivad tööl osakoormusega, näiteks ema kolm ja isa kaks päeva nädalas. Tööst vabadel päevadel saab siis kumbki lapsega olla.

Muutub võimalikuks, et mõlemad vanemad on kuni kaks kuud koos vanemapuhkusel. Arvestada tuleb, et kokku on kasutamiseks puhkust jätkuvalt 435 päeva.

Lisaks vanemapuhkusele on olemas ka ema-, isa-, lapse- ja lapsendajapuhkus

Emapuhkuseks nimetatakse edaspidi senist rasedus- ja sünnituspuhkust. Puhkusele saab jääda kuni 70 päeva enne lapse eeldatavat sünnikuupäeva. Seal ajal töötamine on tervise kaitsmiseks piiratud. Emapuhkus arvestatakse vanemapuhkuse hulka.

Isapuhkus oli ka siiani olemas. Selles osas tegi riigikogu muudatuse juba möödunud aastal: alates 2020. aasta juulist pikeneb isapuhkus 30-le päevale. Puhkus kehtib kolm aastat pärast lapse sündimist ja isa saab selle peatada ja seda taasalustada siis, kui ise soovib. Tegemist on vanemapuhkusele lisanduva puhkusega.