Vändras hävis tules Eesti esinduslikem kaktusekollektsioon

Vändra vallas Saare-Tõrvaaugu aiandis hävis öises tulekahjus tuntud aedniku Harri Poomi kaktusekollektsioon, mis oli Eesti esinduslikum. 26 aastat arendatud kollektsioonis oli tuhandeid taimi, nende hulgas selliseid, mille omal ajal istutas aedniku vanaema.

Köetavast kasvuhoonest ei jäänud pärast tulekahju suurt midagi järele. Harri Poom ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kahtlemata juhtub elus hullematki, aga kui ta hommikul avastas, et kaktusi enam pole, tuli tal pisar silma, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Tulin omast arust puid ahju juurde panema, aga polnud midagi kuhugi panna. 26 aastat olen oma kaktusekollektsiooni rajanud kire ja armastusega, aga nüüd üks õnnetu öö ja pole enam midagi järel," rääkis Poom.

"Ilmselt, ma oletan, läks korstnas pigi või tahm põlema ja süütas plastikkasvuhoone, mis väga hästi põleb. Kui varemeid vaadata, siis on näha, et isegi puitkarkass ei ole ära põlenud, plastikuleek on lihtsalt sealt üle käinud. Taimedki seisavad püsti, astlad on ära kõrbenud - nad on surnud muidugi, aga nad ei ole ära põlenud. Ma oletan, et poole tunni, maksimum tunniga oli plats puhas," lisas aednik.

Mida Poom nüüd ette võtab, ta veel öelda ei oska. "Selge on see, et kollektsiooni sellisena taastada ei õnnestu," rääkis Poom.

Selline nägi tules hävinud kaktusekogu välja oma eluajal.