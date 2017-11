Vandeadvokaat: lahutatud isa tõrjutakse pahatihti laste juurest eemale!

Vanem ja laps Foto: Anni Õnneleid

Räägime järjest valjemal häälel, et me kõik oleme võrdsed. Miks aga lahku läinud perekonnas on üks vanem peaaegu alati teisest võrdsem, kui jutt on lapse kasvatamisest?“ küsis vandeadvokaat ja kunstiakadeemia kuratooriumi esinaine Maria Mägi-Rohtmets isadepäeva konverentsil „Aga mulle Eesti mees meeldib!“.