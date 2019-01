Vandaalide tõttu vajus Raekoja platsi kuusk viltu

"Täna öösel võtsid tundmatud isikud jõulukuuse aluselt puust kiilud, mis hoidsid kuuske kindlas asendis. Kiilud vedelesid hommikul keset Raekoja platsi. Rõhutan, et kuuse ümberkukkumise ohtu ei ole ning praegu käib töö kuuse uuesti õigesse asendisse kinnitamiseks. Seekord paneme kuuse alla lisakiilud, et neid oleks sealt raskem välja tõmmata. Leppisime ka munitsipaalpolitseiga kokku, et RAekoja platsil intensiivsemalt patrullitaks. Sama palvega pöördume politsei poole ja ühtlasi kutsume tallinlasi üles vandalismi märkama ning sellest teada andma,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Eesti esinduslikuma jõulukuuse juures inimeste ohtu seadmine ei ole Kesklinna vanema sõnul naljaasi ning linnaosa valitsus suhtub juhtunusse suure tõsidusega. Kesklinna valitsus tänab munitsipaalpolitseid kiire reageerimise eest. Jõulukuusk jääb Raekoja platsile veel vähemalt järgnevaks kuuks.