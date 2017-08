Vanalinna paigaldati kõikide velotaksode eest hoiatavad märgid, ehkki seaduslikult nende tegevus reguleeritud ei ole

Kesklinna valitsuse tellimusel paigaldati Tallinna vanalinna üheksa hoiatusmärki, mis hoiatavad linlasi ja linna külalisi illegaalsete velotaksode kasutamise eest.

"Velotaksode probleem on kestnud juba aastaid ning on kahetsusväärne, et me pole seda suutnud korralikult kontrolli alla saada," ütles Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Seega püstitatigi vanalinna hoiatusmärgid, millel seisab: "Palun hoiduge velotaksodest, nende tegevus on ebaseaduslik." Et hoiatussilt ütleb, justkui oleks kõik velotaksod illegaalsed, võivad need teha karuteene legaalselt töötavatele kolmerattaliste juhtidele.

"Sellega ma olen nõus, et see võib neile mitte meeldida ja olla nende suhtes ebaõiglane, aga kahjuks need, kes asja ausalt ei tee, rikuvad kogu selle meepoti ära. Kuna nii suurel hulgal on neid probleemseid velotaksosid, siis parem on hoiatada," ütles Pukk Delfile.

Puki sõnul on märkide paigaldamine küll väike samm edasi, kuid kui kasvõi üks inimene ei satu seetõttu ebameeldivustesse, on need märgid juba oma ülesande täitnud.

Et märgid on üksnes hoiatava eesmärgiga, ei tähenda need velotaksode keelustamist.

"Kuni kohalikul omavalitsusel pole õigust selliseid sõidukeid reguleerida ning nõuete rikkumisel ka karistusi määrata, siis peame kasutama muid vahendeid, et linlased ja linna külalised ei satuks ebameeldivatesse vahejuhtumitesse seoses velotaksodega.“

Linnale tekivad velotaksode reguleerimise õigused aga detsembri algul, kui Vabariigi Valitsuse poolt juunis heakskiidetud eelnõu jõustuma hakkab.

Puki sõnul vaagis Tallinna transpordiamet küllaltki pikalt, kuid kiitsid selle hoiatusmärgina linnaruumis kasutamiseks heaks.

Hoiatusmärgid paigaldati peamistele turistide liikumismarsruutidele vanalinna jalakäijate alal: Harju ja Müürivahe ristmikule, Niguliste ja Harju ristmikule, Väike-Karja ja Pärnu maantee ristmikule, Viru ja Aia ristmikule, Pagari ja Laia ristmikule, Nunne ja Laia ristmikule, Dunkri ja Rataskaevu ristmikule, Vana-Viru ja Viru ristmikule, Suur-Karja ja Müürivahe ristmikul.