Vanaisa kaev tagastati naabrimehele ja krundi piir jookseb läbi kasvuhoone? Maavaidluste lahendamine lihtsustub

Mõõdistamisandmete alusel määrab maa-amet maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel hüvitised ja notari poole pöörduma ei pea. Maakataster registreerib uued katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega on maatoimingute tegemine maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei pea enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule registrile ega pea pöörduma notari poole.

Maa-ameti geoportaalis saavad maaomanikud tutvuda oma maatüki andmetega.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu sõnul on esmajoones eesmärgiks ametlike piiride klapitamine tegelikkuses juba olemasolevate looduslike piiride, näiteks jõega või teega, et registriandmed oleksid täpsemad. Samas muutub lihtsamaks ka naabritevaheliste konfliktide lahendamine.

Kui naabrid vaidlevad piiri õige kulgemise üle ja on ja mõlemad naabrid teavad erinevat piiri asukohta, saavad nad samamoodi kutsuda maamõõtja piiri üle mõõtma. Samuti saab seda teha üks maaomanik. Maamõõtja peab kaasama olukorra lahendamisse ka teise maaomaniku. Kui teine maaomanik ei soovi protsessis osaleda, määrab maamõõtja iseseisvalt ühise piiri asukoha ning maa-amet registreerib selle järgi piiri muutmise ära. Kui nüüd mõni maaomanikest pole lahendusega nõus, saab ta maa-ameti otsuse halduskohtusse kaevata.

Parandada saab ka maade tagastamisel tekkinud vigasid. Rennu sõnul on maa-ametil väga head andmed, sealhulgas väga täpsed aerofotod ja ajaloolised kaardid, mistõttu on võimalik maade tagastamisel tekkinud vigasid parandada.

Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui ka infotehnoloogilised võimalused. Nii võtabki maa-amet maakatastris 1. jaanuaril 2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed. Sama piiripunkti kohta erinevate maatükkide vormistamisest ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis võisid erineda lubatud vea piires, viiakse omavahel kokku. Samuti viiakse loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga. Piiriandmete kokku viimisega võivad muutuda piiripunkti koordinaadid ja sellest tulenevalt võib vähesel määral muutuda ka maatüki pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil. Andmed muutuvad täpsemaks ja seega on piiri asukoht looduses ka üheselt määratletav.

Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri põhine süsteem – õiguslikku tähendust omav omandiandmete register ehk kinnistusraamat ja tehniline, maatüki andmeid pidav register ehk maakataster. Kinnistusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe, asukoha ja pindala kohta maakatastri pidajalt ehk Maa-ametilt. Seega maakatastri andmete korrastamise tulemusel muutuvad täpsemaks ka maatüki andmed kinnistusraamatus.