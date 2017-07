Vanahärra pärandus aitas lastekliinikule uued protseduuritoolid osta

Aprillis laekus TÜ Kliinikumi Lastefondi kontole ühe vanahärra pärandannetus, mis võimaldas lastekliinikule kolm uut protseduuritooli soetada.

Uued protseduuritoolid lähevad TÜ Kliinikumi üldteraapia ja neuroloogiaosakonda. Toolid on planeeritud päevastatsionaari patsientidele, kes viibivad haiglas mõnel uuringul või ravi saamas üle nelja tunni, kuid ei vaja alati voodikohta.

Lastekliiniku ülemõde Evelyn Everti sõnul on uued toolid mugavad nii ravi saamiseks, analüüside võtmiseks kui ka teleri vaatamiseks, lugemiseks ja söömiseks. "Toolidel on võimalik reguleerida kõrgust, käsitugesid, seljaasendit, kinnitada tilgajalga." selgitas Evert.

Funktsionaalne protseduuritool on üsna kallis ning ühe seesuguse tooli hind on 1858 eurot. Kliinikumi eelarve nende soetamist ei võimaldanud, mistõttu aitas need lastekliinikule muretseda Lastefond, tasudes terves ulatuses kolme tooli maksumuse 5573 eurot.

Vahendid selleks saadi aprillis Lastefondile laekunud Ülo Rannamäe 9087 euro suurusest pärandannetusest, mis tehti fondile spetsiaalselt TÜ Kliinikumi lastekliiniku toetamiseks.

Ehkki Eestis on pärandusannetused on üsna harukordsed, on Põhjamaades need väga levinud. "Lastefondile oli see esmakordne eestisisene pärandannetus, varasemalt on meile laekunud pärandusi väliseestlastelt, sõnas Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar.