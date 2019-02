Vana Baskini Teatri direktor: teadsin juba mullu, et teater ei vasta toetuse saamise nõuetele, aga need ei võimalda mitmekesist teartipilti

Valmis ütles Delfile, et teatud kriteeriume, mis toetuse saamiseks on kehtestatud, nad tõesti ei täitnud. „Meil ei ole igasuguseid õpitubasid ja koostööprojekte, mida toetuse määramisel hinnatakse,” märkis Valmis. „Aga me oleme üritanud, ei tea, kas alati on välja tulnud, teha häid komöödiaid. Komisjon kiitis meid ka selle eest, et oleme kõikjal Eestis kättesaadav,” ütles ta.

Kui komisjon otsustab näiteks, et hakkab ainult balletti toetama, siis see on nende õigus, leiab Valmis. Ometigi peaks tema meelest teatripildis olema igasugused teatrid - oma publik on nii VAT teatril kui Von Grahlil ja publik on erinev ka nii Tallinnas, Kilingi-Nõmmel kui Kihnus.

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus ütles Delfile, et kriteeriumid, mille alusel teatrite tegevtoetus määratakse, on kehtestatud kultuuriministri määrusega, mille aluseks on Teatriliidu, Etenduskunstide Liidu ja teiste valdkonna esindusorganisatsioonide ettepanekud. Ka on Kompuse sõnul komisjon kokku kutsutud huvigrupi eestvedamisel.

Komisjon on nõuandva mõjuga ja ministril on võimalik toetuste määramisel ka muudatusi teha. Valmis märkis, et seda on minister teinud, mõnele teisele teatrile komisjonis määratud toetusest suuremat summat makstes.

Meelis Kompus kultuuriministeeriumist väitis aga, et üldjuhul lähtub minister valdkonna ekspertidest koosneva komisjoni ettepanketuest.