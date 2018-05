Valmisid mitmekultuurilise lasteaia käsiraamat ja õppevideod

Täna esitletakse Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös valminud õppevahendeid lasteaiale – mitmekultuurilise lasteaia teemalist käsiraamatut ja kaheksat õppevideot.

Esitlus toimub täna Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval konverentsil “Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurise lasteaia kujundamiseks”, kus osaleb sadakond lasteaednikku üle Eesti.

Käsiraamat ja videod on õppematerjalid, mis on abiks muu keele- ja kultuuritaustaga laste toetamisel ning mitmekultuurilise ja salliva rühmaruumi loomisel.

Koostajad leiavad, et eesti keele õpetamine ja kultuuri tutvustamine, väärtustades samal ajal ka lapse kodust keele ja kultuuri, võiks olla Eesti lasteaedade igapäevase töö osa.

“Rühmaruum on väike maailm, kus iga laps peaks end teretulnuna ja turvaliselt tundma,” ütles Ingi Mihkelsoo, Eesti Pagulasabi haridusvaldkonna koordinaator. Lapsed, samamoodi nagu täiskasvanudki, soovivad, et neist lugu peetaks ja neid omaks võetaks.

“Õpetajal on palju võimalusi, et luua rühmas sõbralik ja toetav õhkkond, kus iga lapse eripäradega on arvestatud,” rõhutas Mihkelsoo.

Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhi sõnul koosnevad hiljuti valminud õppematerjalid põnevatest, kuid lihtsatest meetoditest ja nippidest.

“Käsiraamatus ja õppevideotes on palju häid nõuandeid ja nippe, et suhelda edukalt ka nende vanematega, kel on teistsugune emakeel,” lisas Nummert.