Vallavanem kohalikke ärritavast uuest parklast, mille vastu on ka Arvo Pärt: seal ei olegi vaja keskkonnamõju uurida

Kodanikuühendus Eesti Mets Abiks esitas vaide Lääne-Harju vallavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla teemaplaneeringule, millega plaanitakse rajada rohealale kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Nördinud kohalike seas on oma allkirja pöördumisele andnud ka näiteks helilooja Arvo Pärt.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat kohalike muret ei jaga - parkimiskohti on hädasti vaja, pealegi ei nõua ükski õigusakt, et sealkandis peaks parkla rajamiseks keskkonnamõju hindama.

"Antud piirkonnas on tihti suveüritused, teeäärsed alad on autosi täis pargitud ning seetõttu on tekkinud vajadus parkimiskohtade järele", selgitas Saat, kelle sõnul ei ole vallavalitsuse eesmärk hävitada metsa, ega minna vastuollu oma valla elanikega.

"Kindlasti istume vaide esitanud inimestega maha ning püüame leida kompromissi," sõnas Saat.

Teemaplaneeringu algatas toonane Keila vald juba 2012. aastal. Kuidas protsess edasi läheb, kas parklad siiski tulevad, on praegu ebaselge.

Vallavalitsus peab kodanike esitatud vaideid esmalt arutama.