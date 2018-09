Valkla hooldekodus saavad töötajad vigastada keskmiselt kolm korda aastas

Augustikuise juhtumi valguses võttis Delfiga ühendust ka üks anonüümsust palunud Valkla hooldekodu tegevusjuhendajatest, kes rääkis, et Valkla Kodu töötajad on vägivaldsete asukate ees täiesti kaitsetud ja kõigis kaheksas osakonnas peavad nad ka päeval töötama üksi, ehkki ette on sel ajal nähtud kaks töötajat. Vaimse puudega, skisofreeniahaigeid või autistlikke asukaid ehk kliente on osakonnas aga enamikul juhtudest üle kümne.

AS Hoolekandeteenused peab praegu 44 erinevat hooldekodu üle kogu Eesti, kus viibib enam kui 2100 inimest ja töötab ligi 750 asukatega vahetult tegelevat töötajat.

"Kahe aasta jooksul ehk 2017. aasta algusest tänaseni on meil kogu ettevõttes registreeritud 23 juhtumit, mil kliendi ja töötaja omavahelise suhtluse käigus on saanud kannatada töötaja. Neist kaks on olnud raske tagajärjega," ütles Lillemäe.