VÄLKINTERVJUU | Spordist poliitikasse siirdunud Tarmo Rüütli: ma ei ole lihtsalt häälte püüdmise peal väljas

Täna sai teatavaks, et staažikas jalgpallitreener Tarmo Rüütli liitus poliitikute ridadega ja kandideerib kohalikel valimistel Pirital Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas.

Miks te läksite poliitikasse?

Miks ka mitte? See on inimese kohus, rääkida kaasa asjades, mis talle on olulised. Mitte igale ettepanekule „ei“ öelda, vaid mõelda, kas on võimalik omalt poolt midagi anda. Peab olema inimesena ja kodanikuna aktiivne.

Kes keegi tegi teile ettepaneku erakonnaga liituda?

Ma pole erakonnaga liitunud, vaid olen andnud nõusoleku, et kandideerin Pirital Sotsiaaldemokraatide nimekirjas. Liitumine pole jutuks tulnud. Need asjad ei ole omavahel päris nii seotud. Sa ei pea astuma kusagile liikmeks, et kandideerida.

Kas oleksite valmis ka liikmeks astuma?

Mul ei ole vaja sel teemal hetkel pikalt arutada. Võin kommenteerida hetkeseisu.

Olgu. Sotside pressiteatest sai lugeda, et mitmed nende põhimõtted on teile pikka aega südamelähedased olnud. Palun täpsustage, mis põhimõtetest oli jutt.

Praegu võin rääkida sellest, mis on aktuaalne seoses minu kandideerima asumisega. Pean ebanormaalseks Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas. Kindlasti ei ole see kõige parem olukord. Kui on jõud, kes üritavad seda muuta, siis see on õige põhimõte.

See on hästi lai ja üldine eesmärk. Kas saaks konkreetsemalt ka?

Need asjad ongi hästi laiad. Sa saad linnaelu mõjutada alles siis, kui saad valimistel teatud mandaadi. Kes arvavad, et neil on selleks ambitsiooni ja võimalust, siis tuleb neile toeks olla.

Teine asi on alkotemaatika – sellega seotud maksude ja piirangute teema. Piirata ja torkida on õige põhimõte. Siin on olnud näha vastuseisu ja vahu üles löömist. Siin on sotsid õigel teel.

Et makse tõsta võib küll?

Mina maksustamise poliitikaga otseselt ei tegele, ma tegelen üldinimlike asjadega. Ma näen, et alkoholi üritatakse väga-väga kaitsta. Tuleb anda aru, et see on probleem.

Leitate, et joogitootjate lobitöö on läinud üle piiri?

Ma arvan küll. See on küll detailides norimine, mina räägin põhimõtetest: ei saa kuidagi alkoholi leviku piiramist halvustada või naeruvääristada.

Ei tahagi rohkem laialt rääkida, mis põhimõtted – eks ikka üldinimlikud põhimõtted. Anda kõigile võimalus – kõigil ei ole võimalik dividende välja võtta ja mõned peavad elama ka palgast. Nende inimeste eest peab ka seisma.

Te olete staar. Teiega minnakse hääli püüdma. Kuidas sellisele süüdistusele vastate?

Ma ei arva, et see on süüdistus. See on süüdistajate probleem või nende probleem, kes üritavad inimesi lahterdada broileriteks ja peibutuspartideks. Kui inimesed annavad oma hääle ja mul tekib olukord, et on vaja volikokku minna, siis ma ei ole selline mees, kes ütleb „ei, ma ei lähe.“ Ma ei ole lihtsalt häälte püüdmise peal väljas.