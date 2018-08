Välk süütas eile taas Alam-Pedja raba. Kokku on tuli hävitanud 60 hektarit

Päästjatel tuli eile taas kõvasti tööd teha Jõgevamaal Alam-Pedjal, kus juba nädal aega on põlenud rabamaastik. Eile sai põleng tugeva tuule ja äikese toel taas hoogu juurde ja nii on põlenguala levinud juba 60 hektarilile. Tänaseks on tuli kontrolli all.

Lõuna Päästekeskuse valvepressiesindaja sõnul on Jõgevamaal rabapõlengul ära põlenud 60 hektari suurune maa-ala, kuid tulekolded ise on praeguseks oluliselt väiksemad. Tulejoon, mida täna kustutakse, on umbes 350 meetri pikkune Raba põleb eelmisest nädalast alates. Vahepeal põleng vaibus, aga kahjuks puhus tugev tuul selle reedel jälle põlema ja nii tuli päästjatel eile sealkandis taas kõvasti tööd teha. Lisaks süütas välk eile raba ka põhilisest põlengualast kaugemal. Õnneks märkas kustutamisel abiks olnud kopter uut põlenguala ja sellele saadi kiiresti jaole. "Kustutustööd kestavad vähemalt täna õhtuni. Homme vaadatakse droonidega ala üle ja otsustakse edasine tegevus. Kui olud muutuvad järsku väga tuuliseks, siis võib pinnasesse jäänud tulekolle jälle tule üles lüüa," ütles valvepressiesindaja täna Delfile.