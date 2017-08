Välk lõi kodutrepil seisnud mehe majja: kui tuppa läksin, siis kardinad juba põlesid!

„Pauk käis selline, et kõrvad vilisevad veel siiamaani,“ räägib Õhtulehele Peeter, kelle maja eileõhtune välk põlema lõi.

Samal ajal kui torm Järvamaal Ambla vallas Käravetel puid murdis ja katuseid kangutas, seisis Lääne-Virumaal Tapa vallas Linnape külas Peeter oma kodu trepil ja vaatas looduse stiihiat. Ehkki maakond ja vald teine, on Linnapelt Käravetele linnulennul vaid paar-kolm kilomeetrit.

„Mõtlesin, et pargis kuskil puu sai pihta,“ kirjeldab Peeter välgusähvatusega samal hetkel kärgatanud kõrvulukustavat pauku.

„Ega ma kohe tuppa läinu, mingi paar minutit vaatasin veel trepil. Aga kui sisse läksin, oli tuba juba suitsu täis. Siis oli asi selge, kuhu see välk lõi,“ räägib mees, et suitsuandur üürgas ja kardinad põlesid. „Tõmbasin need ruttu maha ja proovisin nii palju kui sain vett peale vistata.“ Elektrivoolu oli see pauk välja löönud ja pump kaevus ei töötanud.

