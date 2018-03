Väljasaatmise tagamaad: miks Eesti ikkagi polkovnik Afanasjevi tegevust kahtlaseks peab ja talle ust näitab?

Välisminister Sven Mikser kinnitas täna, et Eesti saadab spioon Skripali mürgitamisega seoses riigist välja Vene saatkonna kaitseatašee Oleg Afanasjevi. Suur küsimus on, mis tema tegevuses kahtlast.

Eesti Päevalehele teadaolevalt on Eesti julgeolekuasutustel Afanasjevi kohta kahtlus, et tegemist oli luurajaga, kes püüdis Eestis värvata inimesi Venemaa kasuks töötama. Selliseid diplomaatilise kattevarju all tegutsevaid luuretöötajaid on pea kõigis saatkondades ja iga riik püüab nende mõju vähendada omal moel. Enne diplomaatilise akrediteeringu andmist teevad julgeolekuasutused taustauuringut.

Mikser sõnas pressikonverentsil diplomaatiliselt: "Tema tegevus ei sobinud kokku Viini konventsioonis kokkulepitud diplomaatilise tegevusega."