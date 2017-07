Väljapressija jäi pika ninaga: Savisaarel on Facebookis uus konto

Pärast lühikest pausi on Edgar Savisaar sotsiaalmeedias tagasi, tal on Facebookis uus konto ning sõprade hulk pidevalt kasvab.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et kriminaaluurimise all oleva Savisaare Facebooki konto polnud juuli algusest saati aktiivne. Savisaare abilise ja nõuniku Andres-Marius Rosenblati sõnul häkiti kontole sisse.

"Selle taga on Türgi häkker Abdelrahman Ali. Türklane on nõus konto tagasi andma, kui ta saab 800 dollarit. Loomulikult seda me ei tee," sõnas Rosenblatt.

Ilmselgelt seda ei tehtudki - avati lihtsalt uus konto, kuhu Savisaar (või mõni ta abiline) lisas profiilipildi ja muu info.