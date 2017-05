Valitsuskoalitsioon tegi ühisavalduse: ühisdeklaratsioon jääb ja panditulumaks plaanitud kujul ei tule

Valitsuskoalitsioon tegi Stenbocki majas seoses IRLi värske esimehe Helir-Valdor Seederi algatatud maksuaruteludega ühisavalduse ja teatas, et abikaasade ühisdeklaratsioon püütakse säilitada ja panditulumaksu praegu plaanitud kujul ei tule.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et koalitsioon püsib ja seoses koalitsioonileppega on olnud tõsised arutelud. "Oleme leppinud kokku, et ühisdeklaratsioonides toimub abikaasade vahel suurem võimalus koos deklareerida, ja me oleme kokku leppinud, et panditulumaksu sellisel kujul, nagu ta praegu on, ei tule. Küll aga tuleb välja öelda, et oleme kokku leppinud ka selle, et Eestis teenitud kasumi väljaviimine välismaale maksuvabalt ei saa olla aktsepteeritav ja tuleb teha teatud muudatused seadusandlusesse."

SDE esimees Jevgeni Ossinovski lisas, et arutelud on kulgenud konstruktiivses meeleolus ja koalitsioonierakonnad on jõudmas põhimõttelisele kokkuleppele. IRLi esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on arutelud olnud avatud ja asjalikud. "Tahan lisada, et katteallikad, mida me täpsustame nädala jooksul ja mille üle rahandusministeerium täpselt arvet peab, ei ole uute maksude kehtestamine, vaid kulude kokkuhoid. Mul on küll optimism, et me suudame siit edasi liikuda," lausus Seeder.

Seederi sõnul on arutuse all ka magusamaks ja pakendiaktsiis. "Ootame, et pakendiaktsiis vaadatakse ümber, kas seda on võimalik tühistada või muuta nii, et see oleks ettevõtjatele rohkem vastuvõetav, täna selles osas kokkuleppele ei jõudnud," nentis Seeder. Ta lisas, et see, kust muudatuste tarvis raha tuleb, on läbi räägitud ja rahandusministeerium teeb arvestusi. Täna ta veel siiski ei avaldanud, kust raha saada plaanitakse.

Ossinovski osutas, et maksude tõstmine ühegi erakonna põhimõtteline seisukoht, vaid makse tõstetakse oluliste investeeringute ja kulude, nagu tervishoid või tulumaksureform, rahastamiseks. "Kui on võimalik teatud kohtades maksupoliitilises raamis leebemalt edasi liikuda, siis selle vastu pole keegi olnud," nentis Ossinovski. Ta rõhutas ka, et eesmärk pole kogu varasem kokkulepe ümber teha ja parasjagu ei peeta uusi koalitsiooniarutelusid.

Peaminister lisas, et kindlasti ei kao eelarvest tervishoiu rahastamine ehk lisaraha haigekassale tuleb tingimata, samuti ei kao eelarvestrateegiast õpetajate palgatõus, põllumajanduse top-up toetused ega kolme- ja enama lapselise pere toetus. "Need on olnud koalitsioonile olulised selle sündimisest alates ja neid me kindlasti ka hoiame," sõnas Ratas.

IRLi värske esimees jättis paljastamata, kas ja milliseid muudatusi valitsuse koosseisus võib oodata. Ta sõnas, et esmalt tehakse võimalusel muudatusi koalitsioonileppes ja alles seejärel räägitakse personaliküsimustest. Peaminister nentis, et valitsuse jaoks on alati parem, kui kõik koalitsioonierakondade esimehed on valitsuskabineti liikmed.

Koalitsioonierakondade esimehed jätkavad aruteluga järgmise nädala pühapäeval, seni teeb rahandusministeerium arvestusi ja erakonnad saavad omaette arutada, millised võiksid lahendused olla. Lepe peab sündima lähinädalatel, et riigikogu saaks seaduste menetlemisega edasi minna.

Valitsuskoalitsiooni esimehed kohtusid täna ka president Kersti Kaljulaidiga, kes samuti arutluse all olevate teemade kohta päris. Ratase sõnul anti presidendile lühiülevaade ja sellele järgnes ka väike diskussioon. Presidendi soovitus on peaministri sõnul see, et Eesti inimestel läheks elu paremaks.