Valitsuskoalitsioon tahab eelvalimisi lühendada nelja päeva võrra

Valitsuserakonnad tahavad kärpida eelvalimiste perioodi nelja päeva võrra lühemaks. Seadusemuudatus puudutab nii valimisjaoskonnas kui ka elektrooniliselt läbiviidavaid eelvalimisi ning eesmärgiks on luua valijatele võrdsemad tingimused.

Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja IRL algatasid täna seadusemuudatuse eelnõu, mis vähendaks eelvalimiste perioodi nelja päeva võrra. Kui praegu on eelhääletuseks mõeldud kümme päeva, siis seadusemuudatus kärbiks seda kuue päevani.

Valijad, kes ei saa valimispäeval hääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas, saavad tänu eelvalimistele kasutada oma hääleõigust. Valimiste põhimõtteks on, et valijad peavad saama hääletada võimalikult sarnastes tingimustes.

"Mida pikem on hääletamisperiood, seda enam erinevad tingimused, milles valijad hääletavad. Nii näiteks on valimiskampaania valimispäevaks kestnud pikemalt kui eelhääletamise algusajaks. Seetõttu aitab eelhääletamise aja lühendamine kaasa valijatele hääletamiseks sarnasemate tingimuste loomisele," seisab seadusemuudatuse eelnõu seletuskirjas.

Eelnõu kohaselt ühtlustatakse valimisseadustes eelhääletamise periood, olenemata sellest, kas eelhääletamine toimub elektrooniliselt või valimisjaoskonnas. Eelhääletamine hakkab toimuma kuuendast kuni neljanda päevani enne valimispäeva. "Elektroonilise eelhääletamise perioodi lühendatakse nelja päeva võrra ning elektroonilise eelhääletamise periood ühtlustatakse valimisjaoskonna eelhääletamise perioodiga," seisab eelnõu seletuskirjas.

"Seaduse eesmärk on võrdsustada e-hääletamise ja elukohajärgses jaoskonnas eelhääletamise perioodi ning tagada e-hääletamise turvalisus ja läbipaistvus," lisatakse.

Seletuskirjas on välja toodud, et nii pikka eelhääletamise perioodi, nagu kehtiv õigus ette näeb, ei ole enam tarvis ka seetõttu, et nii väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamise kui ka elektroonilise hääletamise võimaluse kaudu on riik loonud piisavad võimalused hääletamiseks kõigile hääleõiguslikele isikutele. Alles jäävad ka spetsiifilised hääletamisviisid, nagu näiteks asukohas hääletamine, hoolekandeasutuses ja haiglas hääletamine, kinnipidamiskohas hääletamine.