Valitsuskoalitsioon loobub kahest maksust ning taastab abikaasade ühisdeklaratsioonid

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad leppisid täna kokku valitsuskoalitsiooni maksupaketi muudatustes.

"Meie ühine eesmärk on muuta Eesti ettevõtluskeskkonda konkurentsivõimelisemaks ning toetada jätkusuutlikku majanduskasvu. Lubasime valitsuslepet sõlmides, et see tuleb paindlik dokument, mida oleme alati valmis vajadusel täpsustama ja veelgi paremaks muutma," rõhutasid Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seeder.

Koalitsioonipartnerid leppisid täna kokku alljärgnevad muudatused esialgses maksupaketis:

1) Panditulumaksu ei tule. Samal ajal piiratakse Eestis teenitud kasumi maksuvabalt välja viimist. Rahanduskomisjon ja rahandusministeerium valmistavad ette vajalikud muudatused tulumaksuseaduses, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2018.

2) Pakendiaktsiisi ei kehtestata. Valitsuskoalitsioon analüüsib aasta jooksul pakendi- ja jäätmemajanduse parimat korraldust ning otsustab seejärel edasised sammud.

3) Abikaasade maksuvaba tulu mahaarvamise võimalused laienevad. Taastame senises mahus (180 eurot kuus) abikaasade õiguse deklareerida ühiselt tulumaksuvaba miinimumi.

Loetletud muudatuste elluviimist kaetakse järgmistest tuluallikatest: sotsiaalmaksu laekumise suurenemine seoses toimetulekutoetuse reformiga; riigi avaliku pinna efektiivsem kasutamine; maksuaugu vähendamine Eestis teenitud kasumi efektiivsema maksustamise teel; riigi majanduskulude 3%-line kärpimine (v.a põhiseaduslikud institutsioonid ning kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi valitsemisalad); looduskaitsealuste maade ostmise mahu tõstmata jätmine.

Peaminister Jüri Ratase sõnul möödusid läbirääkimised konstruktiivses meeleolus ning koos otsiti parimaid lahendusi Eesti elu edasiviimiseks. „Tänan ja tunnustan kõiki valitsuse osapooli tugeva meeskonnavaimu eest. Otsustasime ühiselt, et me ei kärbi märgilisi saavutusi Eesti inimeste elujärje parandamisel, vaid leiame katteallikad mujalt. Tõstame kuni keskmist palka teenivate inimeste maksuvaba tulu 500 euroni, viime ellu kauaoodatud tervishoiureformi ning jätkame riiklike investeeringute programmiga.“