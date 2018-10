Valitsuse otsusest sõdurini pooleteise tunniga. Kiirkorras välja kuulutatud reservõppuse kutsed võtsid omajagu aega

Nooremseersant Martin Hiir, toetuse väejuhatuse teabeohvritser, selgitas tekkinud viivitust tehniliste põhjustega. "Neid kutseid läheb välja 1248. Inimesed saadavad neid ja need on ju isikustatud saatmised. Tunnine viide erinevatel isikutel ei mängi suures pildis rolli. Kõigis teadetes on reservväelasele kirjas kogunemiskoht - mil tulla ja kui kiiresti tulla," ütles ta.

Hiire sõnul tuleb õppusele kutsutul asuda kogunemiskohta liikuma ajahetkest, mil kutse saadakse. "Pole praktilist tähtsust, kas kutse tuleb varem või hiljem," ütles ta.

Pigem on nooremseersanti hinnangul hajutatud kohaletulemine eelistatud, korraga kohale ilmuvad reservväelased tekitaks pigem segadust. "Kui meil 1000 meest on korraga järjest ukse taga, siis peavad seal pikalt sabas seisma," ütles Hiir.

Mehe sõnul on esimesed juba kogunemispunkti kohale jõudnud. Kogumispunkt on avatud ja valmis inimesi vastu võtma.

Kohaleilmujaid Hiir ennustama ei soovi hakata. Kogunemisi tehakse ta sõnul, et saadagi ülevaade kaitsevõimest ja reageerimiskiirusest. "Siiamaani on protsent kohaletulnutest pigem hea. Lootus ka seekord, et tuleb hea. Aga tibusid loetakse kevadel - kui õppus läbi saab, saame öelda, palju inimesi kohale tuli," ütles teabeohvitser.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele Okas 2018 toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservüksuse koosseisu arvatud reservväelased, sealhulgas üksuse mobilisatsioonireservi määratud reservväelased.

Reservis olevad inimesed, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult ettenähtud kogunemiskohta.

Enda lisaõppekogunemisele arvamist saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee riigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist.

Toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservväelased saavad lisainfot e-posti aadressilt logistikapataljon[at]mil[dot]ee ja telefonilt: 7174444.