Valitsus võttis kokku esimese 100 päeva tegevused

Ministrid arutasid valitsuskabineti nõupidamisel Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaani täitmist. Eelkõige keskenduti valitsuse neljale prioriteedile, milleks on Eesti rahvaarvu suurendamine, ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine, riigi majandusseisakust väljaviimine ning Eesti julgeoleku hoidmine ja tugevdamine

„Valitsuse sada päeva on olnud väga tegusad ja meil on tulnud esimestest hetkedest alates ennast tublisti tõestada. Mul on hea meel tõdeda, et valitsus on olnud kõigi selle osaliste nägu ning oleme saanud oma häid ideid Eesti riigi ja rahva heaks rakendada. Tänan siiralt kõiki Riigikogu liikmeid, kes meie valitsusele oma usalduse andsid ning meie tööl tihedalt silma peal hoiavad. Samuti tunnustan ministreid konstruktiivse ja ühisosa otsiva tööõhkkonna eest. Loomulikult teeb heameelt ka rahva jätkuv usaldus, mis sunnib meid järgmistel kuudel ning aastatel veelgi enam pingutama, et Eesti oleks ühtsem ja edukam.“

Valitsuse 100 päeva plaanis on 88 ülesannet, millest on täidetud 70 ülesannet, osaliselt täidetud 7 ja hilinenud 11 ülesande täitmine.

Olulisemate 100 päeva tegevuste hulgas on lasterikka pere toetuse suurendamine 300 euroni kuus, vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi paindlikumaks muutmine, Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise otsus, pensionireform ning tulumaksureform, mille tulemusena paraneb madalapalgaliste toimetulek. Valitsuse esimese 100 päeva jooksul lepiti kokku riigikaitseinvesteeringute programmi põhimõtetes, jätkati ettevalmistustega NATO lahingugrupi saabumiseks Eestisse 2017. aasta aprillis, arutati ettepanekuid Eesti välisteenistuse tugevdamiseks ning kinnitati Eesti esialgsed prioriteedid Euroopa Liidu eesistumiseks.

Lisaks 100 päeva plaanile kinnitas valitsus 2016. aasta detsembris ka tegevusprogrammi aastateks 2016–2019, mis sisaldab konkreetseid tegevusi valitsusliidu eesmärkide elluviimiseks järgmise kahe aasta jooksul.

Jüri Ratase juhitav valitsus astus ametisse 23. novembril 2016. aastal. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Eesti Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit. Valitsuse 100. ametisoleku päev täitub 3. märtsil 2017.