Valitsus uuendas tegevusprogrammi: seni on täidetud 93% plaanitud ülesannetest

Peaminister Jüri Ratas Foto: Andres Putting

Valitsusliidu koalitsioonileppes on 167 aluspõhimõtet, mille elluviimine on jagatud ülesanneteks. Perioodis detsember 2016 kuni aprill 2018 oli valitsusel ülesandeid kokku 263, millest on täidetud 245 ehk 93 protsenti plaanitust