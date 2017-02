Valitsus peab veel nuputama, kuidas uue vanemahüvitise süsteemi ärakasutamist vältida

Kuna ettepanekute järgi muutub vanemahüvitise süsteem nõnda, et tööl käies ja tulu teenides vanemahüvitis ei vähene, siis on oht, et süsteemi hakatakse ära kasutama ja hüvitist rohkem tulu teeniva lapsevanema nimele vormistama.

Valitsuskabinet arutas neljapäeval vanemahüvitise süsteemi muutmist. Plaan on see muuta paindlikumaks: vanemapuhkusel oleku ajal võib ka töötada, ilma, et vanemahüvitist vähendataks, tööl võib käia ka osakoormusega ning vanemahüvitisest välja võtta pool ühes kuus ja nõnda vanemahüvitist saada kuni kolm aastat. Vanemad võivad lapsega kodus olla ka samal ajal. Isale mõeldud puhkus kasvab kuupikkuseks, nii et näiteks esimese kuu pärast lapse sündi saavad vanemapuhkusel olla ja uue olukorraga kodus kohaneda mõlemad vanemad.

Iseenesest on süsteemi paindlikumaks muutmine väga tore, rõõmustav on, et poliitikud oskavad mõelda nii, et lapsevanemad on targad ja neile võib seetõttu anda rohkem valikuvabadust ses osas, kuidas lapse hooldamist jagada ja kuidas samal ajal ka tulu teenida. "Tahaksin näha ka piirangute vähendamist, et vanematel oleks võimalik teenida tulu, ilma et vanemahüvitis sellest väheneks," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL). Ometi tekib omajagu küsimusi, sest mõtlema peab paraku sellele, et süsteemi ära kasutada ei saaks ja vanemahüvitist saav vanem oleks ka reaalselt see, kes lapse eest kodus iga päev hoolt kannab.

Ühe probleemse koha tõi tänases Eesti Päevalehes välja Reformierakonna saadik Yoko Alender, kes märkis, et kui tööl käimine enam vanemahüvitist ei vähenda, siis vormistab ilmselt enamik peresid hüvitise saajaks isa, sest enamasti on meestel ju suurem sissetulek.

Tõepoolest tekib küsimus, kas kuidagi hakatakse ka kontrollima, et vanemahüvitist saav vanem ka reaalselt lapsega kodus on. Paindlikkus on ju pigem mõeldud selleks, et kui lapse kõrvalt jõudu üle jääb, siis võib ka tulu teenida, mitte selleks, et ema on lapsega kodus, aga vanemahüvitist makstakse isale.

Õhus on see probleem vast ennekõike töötute naiste puhul, kes isa vanemapuhkusele jäädes tööle naasma ei pea. Nad ise saaks vanemahüvitisena alampalka, aga kui hüvitis vormistatakse isa nimele, siis makstakse seda isa eelmise aasta palga järgi. Tööl käiva ema puhul on petmine keerulisem, sest kui ta vanemapuhkuse katkestab, siis peab ta eelduste järgi tööle naasma, muidu pole tööandjal mingit kohustust tema töökohta alles hoida.

Kas siin peaks olema näiteks klausel, et täiskohaga siiski tööl käia ei tohi, et süsteemi ärakasutamist vältida? Aga kas see poleks liialt keeruline kontrollida? Ja kas poole kohagagi saaks olla täiskohaga vanemapuhkusel? Või oleks mõistlik, et tööl võib olla vanemapuhkusel oleku ajal poole kohaga, kui ka vanemahüvitist võetakse kuus välja pool ettenähtust? Aga kui inimene on ettevõtja?

Ühelt poolt on siin küsimus süsteemi kuritarvitamise võimalikkuses ja teiselt poolt lihtsalt uute keeruliste küsimuste kerkimises. Kuidagi oleks mõistlik vast töölkäimist vanemapuhkusel oleku ajal siiski piirata, sest loogiline tundub, et muudatus, mille järgi tulu teenimine vanemahüvitist ei vähenda, on mõeldud pigem selleks, et kodus saaks vaikselt nokitseda veidi lisatööd või tulu teenida juba varem tehtud töö viljade noppimisest, mitte selleks, et iga päev, beebi kaenlas, tööl käidaks. Ega selleks, et vanemahüvitist mitte lapsega kodus olevale, vaid pere jõukamale vanemale makstaks.

Minister Iva nõunik Brit Kerbo selgitas, et valitsuskabineti arutelu selle üle, kas vanematel tekib võimalus teenida tulu ilma, et määratud vanemahüvitis sellest väheneks, veel jätkub. "Ettepaneku algne mõte oli, et vanemad ei peaks enam materiaalsetel kaalutlustel täiendava tulu teenimisest loobuma, väljamakseid hüvitise lõppemise perioodi ajastama või sissetulekuid optimeerima," selgitas ta.

"Tänapäeva ühiskonna võimaluste hulka kuuluvad ju kaugtöövormid ja erinev projektipõhisus, ja kui me räägime sellest, et emad on kaua tööturult eemal, nende kvalifikatsioon langeb ning see põhjustab hiljem nii palga- kui pensionilõhet, siis ehk oleks mõistlik luua võimalused teha kõike korraga nõnda, et perekonnale jääb otsustusõigus, kuidas kõige parem on," sõnas Kerbo.

Tasub seega loota, et pered kasutavad uue süsteemi paindlikkust selleks, et võimalusel lapse kõrvalt natuke tööd teha, ning isad võtavad muutuste jõustudes pere ja laste jaoks rohkem aega.