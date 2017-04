Valitsus otsustas autode maksustamisest loobuda

Riigi eelarvestrateegiat arutanud valitsuskabinet otsustas autode maksustamise plaanist loobuda.

Riigieelarve strateegia arutamisel leppis valitsusliit kokku, et varem kavas olnud sõiduautode registreerimislõivu ei kehtestata, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Mul on hea meel, et valitsuskabinet toetas minu ettepanekut loobuda autode registreerimismaksust, mis oleks tõstnud autoga liiklejate maksukoormust. Kuna järgmiste aastate riigieelarved on võimalik kokku panna ilma seda uut maksu kehtestamata, siis on mõistlik sellest loobuda," ütles rahandusminister Sven Sester.

Valitsusliidu moodustamisel 2016. aasta novembris kokkulepitud maksumuudatuste seas oli ka sõiduautodele ühekordse registreerimislõivu kehtestamine. Märtsis kiitis valitsus mootorsõidukite keskkonnalõivu kontseptsiooni heaks. See pidanuks suunama tarbijaid eelistama väiksema kütusekulu ja keskkonnamõjuga mootorsõidukeid.

Eelnõu pidanuks plaani järgi jõustuma hiljemalt 2018. aasta 1. jaanuaril ning lõivu oli plaanis võtta sõidukite esmaregistreerimisel või Eestis juba registreeritud sõiduki esimesel omanikuvahetusel.

Uuemate ehk 2015. aastal või hiljem valmistatud sõiduautode lõivumäär pidi lähtuma CO2-näitajast. Enne 2015. aastat valmistatud autode ning mootorrataste ja mopeedide puhul otsustati lähtuda võimsusest kilovattides, kuna liiklusregistris ei ole kõigi sõidukite CO2 andmeid.

Lõivumäärad alanuks 150-160 eurost.

Möödunud aasta detsembris võeti autode registreerimismaks maksude kobareelnõust välja, sest siis polnud aega esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise võimalusi analüüsida.

Teedeehitusele 45 miljonit eurot lisaraha

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel jõudis valitsuskabinet täna riigi eelarvestrateegia osas kokkuleppele ja transpordi osas on järgmiseks aastaks 45 miljonit eurot lisaraha taristuinvesteeringute tegemiseks. Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul aitab kolme aasta jooksul tehtav 135 miljoni eurone investeering ehitada Tallinna ja Tartu vahelise maantee ja lõpetada ka teisi suuri projekte.

Ühistranspordi dotatsioon kasvab uuel aastal 70 miljonit eurolt ligi 92 miljonile eurole, millest Elronile läheb 34,1, maakondlikele bussiliinidele 34,8 ning laeva ja lennuki dotatsiooniks 22,8 miljonit eurot.