Valitsus näitas ÜRO rändeleppele punast tuld: Sven Mikseri toetava ettepaneku purustas Urmas Reinsalu vastumeelsus

Leppega seonduv jõudis laiema avalikkuse ette möödunud reedel. Riigikogu väliskomisjon soovis saada Mikserilt selgitusi selle kohta, miks parlament ÜRO migratsioonipaketi aruteludest kõrvale jäi. Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul oli parlamendi kõrvalejätmine ÜRO migratsioonipakti arutelust lubamatu. "Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada," ütles Mihkelson.

Mikser kostis vastuseks, et lähtuti tänavu 22. märtsil vastu võetud Vabariigi valitsuse seisukohtadest. "Neid seisukohti tutvustati riigikogu väliskomisjonile käesoleva aasta 13. märtsil," viitas ta.

Ränderaamistikule saanuks Eesti poolt toetuse anda Kersti Kaljulaid - seda detsembris toimuval ÜRO kohtumisel Marokos Marrakechis. Nädalavahetusel aga kinnitas president ERRile, et ei sõida kohtumisele, kui Eesti valitsus ei jõua rändeleppe osas üksmeelele. Kaljulaid rääkis, et oli Marrakechi sõitmas selleks, et pidada seal kõne. Samas oli kavas sõita sinna välisministeeriumi esindajatega koos."See lähtus eeldusest, et valitsuses on olemas konsensus ja et teemat on arutatud ka väliskomisjoniga. Nüüd on viimastel päevadel selgunud, et valitsuses ei ole konsensust selles osas, mida see kompakt endast kujutab ja millised on õiguslikud tagajärjed selles osas ka Eestile," lisas president. Nii leidiski ta, et valitsus peaks teema uuesti lauale võtma.