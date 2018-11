Valitsus näitas ÜRO rändeleppele punast tuld: Sven Mikseri toetava ettepaneku purustas Urmas Reinsalu vastumeelsus

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas, et välisminister Sven Mikser (SDE) tegi kabinetinõupidamisel ettepaneku, et valitsus avaldaks toetust ÜRO globaalsele ränderaamistikule. Justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) tegi omakorda ettepaneku, et valitsus seda toetust ei annaks. "Valitsus ei leidnud kabinetis toimunud arutelu käigus ränderaamistiku küsimuses üksmeelt," seisab pressiteates.

"Koalitsiooni luues leppisime me kokku, et langetame otsuseid konsensuslikult. Seda konsensust me täna kahjuks ei saavutanud," lausus peaminister Jüri Ratas. "Rände igakülgne haldamine on tähtis kõikidele riikidele ning Eesti seadused peegeldavad nii täna kui tulevikus euroopalikke ja demokraatlikke põhimõtteid."

On selge, et Keskerakond on antud küsimuses hoidnud pigem tagasihoidlikku joont ning lasknud sotsidel ja Isamaal omavahel vaielda.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil kritiseeris Mikser ka Ratase käitumist. "Ma tahan öelda seda, et selliste poliitiliste vastuolude korral koalitsioonivalitsuse liikmete vahel, on mõistagi peaministri töö püüda leida lahendus. Rongi saab juhtida vedurist, mitte vagunist. Valitsust saab juhtida peaministritoolist. Kui me ei leia üksmeelt, siis ei saa Eesti meile oluliste rahvusvaheliste teemade puhul olla veduris. Me oleme alati järellohisejad."

Valitsuskabineti otsuse järel ütles Urmas Reinsalu ERRile, et valitsus tegi õige otsuse, lisades, et koalitsiooni koostöö seeläbi ei kannata, kuigi on palju eriarvamusi. "Kui on küsimus rahvuslikes huvides, siis peab Eesti vahest olema ka paha poiss," märkis ta. "Eesti huve silmas pidades oli tegemist õige otsusega."