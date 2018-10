Regionaalminister Janek Mäggi selgitas, et riigieelarve sõltub väga palju prognoosist selle kohta, kuidas majandusel läheb. Kuna majandus kasvas viimase prognoosi kohaselt natuke paremini, tekkis juurde raha, mida sai jagada.

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et igal aastal on riik teinud ka regionaalseid investeeringuid, see aasta polnud erand. Seal on nii eelmistest aastatest üle tulnud objekte kui uusi kuluridasid, mis peegeldavad valitsuse muutunud prioriteete.

25 miljoni eest oleks saanud teha ka midagi suuremat. Tallinki juht Paavo Nõgene imestas nädalavahetusel oma Facebooki seinal, et rahandusministeeriumi ametnikud olid nii järjekindlad raiudes, et aktsiiside osas pole midagi võimalik muuta.