Valitsus leidis üksmeele: eelarve on põhimõtteliselt koos, aktsiisilangetusi oodata pole

Läbirääkimiste käigus pani Isamaa ette alkoholiaktsiise langetada, Keskerakonna ettepanek oli elektriaktsiisi alla tuua ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna ettepanek oli tõsta tulumaksuvaba miinimumi 540 euro tasemele, vahendab ERR Uudised.

"Kõik need teemad olid arutelul jah," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. "Mina saan aru, et valitsus esitab eelarve nii, et neid muudatusi seal sees ei ole." Mis puudutab alkoholiaktsiisi, siis Seederi sõnul ainus asi, mida valitsus teeb, on varasemalt kokku lepitud 2019. ja 2020 aasta aktsiisitõusude ärajätmise seadustamine.

"Kabinet muidugi veel arutelusid jätkab, aga ma usun, et revolutsioonilisi pöördeid läbirääkimiste käigus praegu enam ei tule," ütles Seeder.

Seeder lisas, et parlamendis eelarve kindlasti mõnevõrra veel muutub, kuid mitte liialt palju.

Seda kui valtutult sellel aastal eelarve kokkupanek läheb näitab ka see, et kui esmaspäeval plaaniti kell 15 algava riigieelarve arutelu lõpuajaks 19, siis lõpetati läbirääkimised rahulikus meeleolus pool tundi varem, et neid peale mõnede aspektide täpsustamist kolmapäeval jätkata.

Tuleva aasta riigieelarve maht on umbes 11 miljardit eurot.