Valitsus kohtus eesistumise eel Euroopa Komisjoniga

Valitsuse liikmed kohtusid tänasel kabinetinõupidamisel Euroopa Komisjoni peasekretäri Alexander Italianeriga ja Euroopa Komisjoni presidendi kabinetiülema Martin Selmayriga, et arutada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi koostööd, valitsuse visiiti Brüsselisse ja Eesti eesistumise prioriteete.

„Meie prioriteetideks on ühtne, avatud ja uuendusmeelne Euroopa ning ühisturu ja turvalisuse küsimustega tegelemine. Samuti on Eesti jaoks väga oluline digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine,” ütles Ratas.

„Euroopa neli põhivabadust saavad tõeliselt toimida vaid siis, kui kontinent on omavahel tugevalt ühendatud. See peab olema meie üks põhiline eesmärk,” rõhutas peaminister ja lisas, et Euroopa Liit peab ka 27 riigina olema ühtne, otsusekindel ja solidaarne.

3. mail kohtuvad valitsuse liikmed Brüsselis Euroopa Komisjoni liikmetega – tegemist on traditsioonilise külastusega eelseisva Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi valitsuse jaoks.

„Kohtumise raames tutvustame eesistujariigina oma prioriteete ning süvendame eduka eesistumise läbiviimiseks komisjoni liikmetega vajalikke suhteid,“ ütles peaminister.

EL komisjon Eestis Foto: Ave Tampere/riigikantselei

Sama külastuse raames korraldab valitsus väljasõiduistungi Brüsselis. Istung ja pressikonverents toimuvad Brüsselis Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures (AEEL) hoones.

Loe veel

Pärast arutelu valitsuskabinetiga kohtub Euroopa Komisjoni delegatsioon riigisekretär Heiki Looti ja Riigikantselei Euroopa Liidu asjade sekretariaadi juhtkonnaga, et saada ülevaade Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistustest ning arutada Euroopa Komisjoni volinike visiiti Eestisse juunis. Hea tava kohaselt avab eesistumise Euroopa Komisjoni presidendi ja kõigi volinike visiit eesistujariiki.

Pärastlõunal kohtuvad Italianer ja Selmayr rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning siseministeeriumi juhtivametnikega, kellega räägitakse lähemalt kõige tähtsamatest eesistumise valdkondlikest teemadest.