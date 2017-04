Valitsus kinnitas tervishoiutöötajate palgatõusu

Vabariigi Valitsus kinnitas eilsel istungil tervishoiuteenuste loetelu, millesse on sisse arvestatud ka tervishoiutöötajate kõrgemad palgad.

2016. aastaga võrreldes tõusis miinimumtunnitasu 1. aprillist eriarstidel 9 protsenti, õdedel 10 protsenti ja hooldajatel 12 protsenti.

"Kooskõlas sõlmitud kollektiivleppega otsustasime kinnitada meedikute kõrgema palgatõusu tagasiulatuvalt 1. aprillist," ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. "Tervishoiu kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse olulisimaks garantiiks on pädevad ja motiveeritud meditsiinitöötajad, mistõttu on ennaktempos palgatõus oluline nii tervishoiusüsteemile kui ka patsientidele. Olulisim sõnum on muidugi see, et töörahu on meditsiinisektoris tagatud ning eelarvest eraldatud lisarahaga saame hakata üheskoos töötama selle nimel, et kvaliteetne arstiabi oleks Eesti inimestele paremini kättesaadav."

Tervishoiutöötajate palgatõusuks on haigekassa eelarves ette nähtud 23,6 miljonit eurot.

Palgaosa muutmisel teenuste hindades on lähtutud Haiglate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Õdede Liidu allkirjastatud eelkokkuleppest, millega pandi paika järgmised miinimumtasud: arsti puhul 10,53 eurot tunnis, õe puhul 6,03 eurot tunnis ning hooldaja puhul 3,70 eurot tunnis. Üldarstiabis arvestatakse perearsti brutopalga kuluna 10.90 eurot tunnis.

Lisaks jõustub 1. juulist 2017 kõigile täiskasvanud kindlustatud inimestele hambaravi mitterahaline hüvitis kuni 30 eurot aastas. Eakatele, rasedatele, alla üheaastase lapse emadele ja suurenenud hambaravivajadusega inimestele on see kuni 85 eurot aastas. Hambaravihüvitiste jaoks on riigieelarves 2017. aastaks ette nähtud kuus miljonit eurot ja 2018. aastaks 12 miljonit eurot.