Valitsus kinnitas seitsme ühendvalla moodustamise

Valitsus kiitis täna heaks seitse ühinemisotsust. Kinnitati Tori, Kastre, Põhja-Pärnumaa, Lääneranna ja Märjamaa valla ning Pärnu ja Paide linna moodustamine.

Moodustatud omavalitsustest on nime poolest uued Kastre, Põhja-Pärnumaa ja Lääneranna vallad. Teised neli, Tori ja Märjamaa vald ning Pärnu ja Paide linn, on ka praegu kantud Eesti kaardile, kuid ühinemiste tõttu need omavalitsused muutuvad suuremaks ning seetõttu muutuvad ka piirid.

Täna kinnitatud omavalitsustest kõige suurema elanike arvuga on Pärnu linn, 50 420 elanikku. Omavalitsuste soovitusliku suuruse, milleks on 11 000 elanikku, ületavad Pärnu ja Paide linn ning Tori vald. Kõikides ühinevates omavalitsustes elab rohkem kui 5000 elanikku. Tori vallas elab pärast liitumisi 11 716 elanikku.

Nimetatud ühinemiste tulemusel väheneb omavalitsuste koguarv Eestis 16 omavalitsuse võrra 156-le, kokku 133 valda ja 23 linna.