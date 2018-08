Valitsus kinnitas idapiiri väljaehitamise plaanid, see läheb maksma 190 miljonit

Peaminister Jüri Ratase sõnul vajab idapiir kindlasti väljaehitamist, et tagada nii enda kui ka Schengeni partnerite julgeolek. "Meie idapiir on ka NATO ja ELi välispiir, mis muudab kvaliteetse piiri väljaehitamise veelgi olulisemaks,“ ütles ta ning lisas, et samuti aitab see tõkestada ebaseaduslikku rännet, takistada inim- ja relvakaubandust, kaitsta oma turgu ja peatada salakaubanduse.

„Piiriprojekt pole hetkekski seiskunud ja me läheme idapiiri väljaehitamisega täiskäigul edasi alates Eesti-Läti-Vene piiri kolmikpunktist ülespoole,“ kommenteeris tänast otsus siseminister Andres Anvelt. „Väär on siinkohal rääkida piiri kallinemisest: nii nagu PPA projektis oli selle maksumuseks kirjas ligi 190 miljonit eurot, nii on see endiselt.“

Siseministri sõnul näitas tänane otsus, et PPA poolt veebruaris esitatud projektlahendus on objektiivne ja asjakohane – see vastab piiri väljaehitamisel aluseks võetud ambitsioonidele. Seda on kinnitanud ka sõltumatu ekspertfirma IB Telora, Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kui ka Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex.