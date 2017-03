Valitsus ei jõudnud kokkuleppele, kust leida tervishoidu puuduolev raha

Valitsus arutas tänasel kabinetiistungil tervishoiureformi, kuid ei leidnud üksmeelt selles, kust leida tervishoiusüsteemi puuduolevad 200 miljonit eurot.

Valitsuskabinetis lepiti kokku, et katteallikaid hakatakse otsima riigi eelarvestrateegia koostamisel, vahendab ERRi uudisteportaal.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski selgitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valitsuse otsus selle kohta, et Eesti tervishoid vajab täiendavaid rahalisi vahendeid, on revolutsiooniline.

"Selle jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja eraldada haigekassale täiendavat raha. Leppisime kokku, et konkreetsete summade ja aastate mõttes ja konkreetse valemi osas jõuame otsusteni aprillis, kui riigieelarvestrateegiat kokku pannakse," lisas ta.

Samuti jõuti kokkuleppele selles, et seadusi muudetakse nii, et haigekassa ülesanded laienevad ja asutus hakkab vastutama sisuliselt kogu tervishoiuraha jagamise eest.

"Nüüd oleme kokku leppinud kahes asjas: ühelt poolt selles, et on lisaraha vaja, teisest küljest ka selles, et vähendame tervishoiukulude killustatust. Täna suur osa tervishoiukulusid liiguvad Haigekassa kaudu tervishoidu, aga on ka terve hulk teisi kulutusi, näiteks ravikindlustamata inimeste ravi, vaktsiinid, hambaravi jne, mis kaetakse riigieelarvest," selgitas minister.

Haigekassa hinnangul laiutab ravirahastuses 67 miljoni suurune auk.