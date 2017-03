Välisminister Sven Mikser: Stalnuhhini visiit Venemaa riigiduumasse on praeguses olukorras mõeldamatu

Välisminister Sven Mikser (SDE) kinnitas, et Eesti välispoliitiline kurss on muutumatu ja ta peab riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini (KE) plaani minna visiidile Moskvasse, loomaks suhteid kolleegidega riigiduumast, mõeldamatuks.

"Mis puutub riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini soovi minna visiidile Moskvasse, loomaks suhteid kolleegidega riigiduumast, siis pean seda mõeldamatuks olukorras, kus Venemaa suhtes kehtivad muuhulgas ka Euroopa Liidu finantssanktsioonid," ütles välisminister Sven Mikser Delfile antud kommentaaris.

"Ma ei näe sellisest visiidist Eesti riigile mingit kasu, küll aga hägustaks see nii Eesti riigi sõnumit kui ka Euroopa ühispositsiooni," märkis Mikser.

"Eriti kohatu ja Eesti valitsuse seisukohtadega täielikult vastanduv on Stalnuhhini seisukoht, et Euroopa Liidu poolt seoses Ukraina-vastase agressiooniga Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid on osutunud katastroofiks. Vastupidi: just Euroopa Liidu ühtne suhtumine Venemaa Ukraina-vastasesse agressiooni ja Krimmi illegaalsesse annekteerimisse on takistanud Putini režiimi minemast oma ekspansionistlike ambitsioonide realiseerimisel veelgi kaugemale," leidis Mikser.

Välisminister tõdes, et kuigi Eesti on parlamentaarne riik, kus valitsus ei saa parlamendisaadikutel nende samme ette kirjutada, soovitab ta kõigil riigikogu rahanduskomisjoni liikmetel hääletada Stalnuhhini Vene-visiidi ettepaneku vastu. "Oma sõna sellise visiidi toimumise suhtes saavad mõistagi öelda ka riigikogu väliskomisjon ja juhatus ning ma loodan, et ka nemad võtavad algatuse suhtes tauniva hoiaku."

” Sanktsioonide leevendamisest või kaotamisest on kohatu isegi kõnelda enne, kui Venemaa on täielikult täitnud endale Minski lepetega võetud kohustused. Välisminister Sven Mikser

Parlamendisaadikute eilset Twitteri-vaidlust, kus riigikogu aseesimees Taavi Rõivas (RE) küsis Mikserilt ja riigikogu väliskomisjoni esimehelt Marko Mihkelsonilt, kuidas nad selgitavad, et uue koalitsiooni välispoliitiline kurss pole muutunud, kui riigikogu rahandus- ja majanduskomisjon kavandavad visiite Moskvasse, ei soovinud ta kommenteerida. "Ütlen vaid, et opositsioon oleks rumal, kui nad koalitsiooni kuuluva Stalnuhhini sellist mõtteavaldust ära ei kasutaks. Seetõttu loodan, et tulevikus võtavad ka Keskerakonna enda juhid oma liikme selliste mõtteavalduste suhtes kiire ja selge seisukoha."

Samuti kinnitas Mikser, et Eesti välispoliitiline kurss on muutumatu. "Eesti toetab Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide jätkumist. Sanktsioonide leevendamisest või kaotamisest on kohatu isegi kõnelda enne, kui Venemaa on täielikult täitnud endale Minski lepetega võetud kohustused. Täna sellisest valmisolekust paraku mingeid märke ei ole."

Stalnuhhin: tõenäoliselt hilissügisel toimub muudatus Euroopa Liidu suhetes Venemaaga

Stalnuhhin tegi esmaspäeval transiidi- ja logistikasektori olukorra parandamiseks ettepaneku luua kahepoolsed suhted Vene riigiduuma eelarvekomisjoniga, tehes visiite, et arutada majandusküsimusi.

Stalnuhhin ütles eile Delfile, et veebruaris käisid ettevõtjad eesotsas Tiit Vähiga riigikogus ja rääkisid, et meil on vaja Venemaaga suhteid parandada. "Kaks komisjoni kuulas neid mehi ja mitte keegi ei lausunud ühtegi sõna vastu," rääkis Stalnuhhin ja lisas, et me peame vähemalt üritama anda võimalusi meie transiiditöösturitele ja põllumajandussektorile.

"Ma arvan, et mitte veel sellel kevadel, aga tõenäoliselt hilissügisel toimub muudatus Euroopa Liidu suhetes Venemaaga. Siis on edu neil, kes on esimestena kohal," leidis Stalnuhhin.

„Kui te ei näe ette, et olukord võib muutuda, siis pole te mitte keegi. Istuge ja vaadake, kuidas teised söövad teie leiba,“ lisas Stalnuhhin, kelle sõnul on Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid ebaõnnestunud.