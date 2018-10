Välisminister Sven Mikser räägib Mondos Süüria konflikti hetkeseisust

Temaatiliselt keskendub õhtu Süüria konfliktile ning selle tagajärjel tekkinud humanitaarkriisile, mida on nimetatud kaasaja üheks kõige traagilisemaks. Üle viie miljoni süürlase on kodumaalt põgenenud Iraaki, Türki, Liibanoni ja Jordaaniasse. Riigi sees on üle kuue miljoni sisepõgeniku. Seitsme aasta jooksul, mil konflikt on kestnud, on 2,75 miljonit last jäänud eakohase hariduseta. 66% süüria lastest on kaotanud selles konfliktis oma lähedase. Pagulaste igapäevaelu sõltub suuresti rahvusvahelisest humanitaarabist.

Ka Eesti püüab nende inimeste olukorda leevendada. MTÜ Mondo on Välisministeeriumi toel tegutsenud Süüria naaberriikides, pakkudes abi hügieenitarvete jagamise, veesüsteemide arendamise ja õppeprogrammide käivitamisega nii pagulaslaagrites sees kui ka linnades asuvates kogukonnakeskustes.

Eelmisel nädalal käivitas Mondo Eesti annetajate abiga digioskuste koolituse Süürias Latakia piirkonnas elavatele noortele sisepõgenikele. Koolitus toetab noorte sisseelamist uues linnas ning parandab nende võimalusi töö leidmiseks. Töö leidnud ja sisse elanud sisepõgenikud toetavad Süüria arengut ning neil väheneb vajadus Süüriast lahkuda. Koolitust korraldab kohapeal MTÜ Mondo Süüria partner, Latakias asuva Tishreeni ülikooli karjäärikeskus.