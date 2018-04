Välisminister Sven Mikser: on oluline hävitada Süüria režiimi käsutuses olev keemiarelv

Välisminister kommenteeris, et rünnak Assadile ja tema liitlastele annab selge sõnumi, et demokraatlik maailm ei ole valmis taluma keemiarelva kasutamist, kuid et vastusammuna võib Venemaalt oodata massiivset propagandakampaaniat.

Mikseri sõnul on USA, Prantsusmaa ning Suurbritannia ühine rünnak režiimi vastu poliitiline sõnum, et liitlased on valmis tegema kõik lõpetamaks keemiarelvade kasutamise. Lisaks poliitilisele tagamõttele, sellele oli rünnaku sihiks kahjustada Assaadi režiimi võimet toota keemiarelvi ning neid hoida ja kasutada.

Mikser kommenteeris: "Assad on oma senise tegevusega näidanud, et ta on valmis sõjalise edu saavutamiseks ja oma vastaste demoraliseerimiseks rikkuma kõiki rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja panema toime koletuid kuritegusid omaenda rahva vastu. Seetõttu on oluline hävitada pöördumatult ka Süüria režiimi käsutuses olev keemiarelva arendamise ja valmistamise võimekus,".