Välisminister Sven Mikser mõistis hukka Pariisis toimunud terrorirünnaku

Välisminister Sven Mikser mõistis hukka eile Pariisis Champs-Élyséel toimunud terrorirünnaku, kus esialgsetel andmetel hukkus 1 ja sai vigastada 2 korrakaitsjat, teatas välisministeerium.

„Euroopa ja meie kodanike julgeolek on täna meie olulisim väljakutse ning rahvusvaheline koostöö on siinkohal määrav. Me peame võitlema terrorismi vastu veelgi otsustavamalt ja efektiivsemalt,“ ütles välisminister.

„Mõistan Pariisis toimunud terrorirünnaku karmilt hukka. See rünnak on koletu kuritegu kõige inimliku vastu ning sellel ei saa olla meie ühiskonnas kohta," ütles Mikser. "Avaldan siirast kaastunnet hukkunu ja kannatanute peredele ja lähedastele ning kogu Prantsusmaa rahvale," lisas välisminister.