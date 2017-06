Välisminister Sven Mikser mõistis hukka Londonis toimunud terrorirünnaku

Välisminister Sven Mikser mõistis hukka terrorirünnaku Londonis, kus hukkus esialgsetel andmetel kuus ja sai vigastada ligi 50 inimest.

„Mõistan karmilt hukka selle jõhkra ja ebainimliku terrorirünnaku. On äärmiselt kurb ja šokeeriv, et sellistel rünnakutel on jätkuvalt kohta meie ühiskondades,“ ütles Mikser. „Rahvusvaheline kogukond peab tegema maksimaalse pingutuse, et need ei korduks,“ rõhutas ta.

„Tunnen südamest kaasa rünnakus hukkunute ja kannatanute peredele ja lähedastele ja kogu Ühendkuningriigi rahvale. See tragöödia puudutab meid kõiki,“ lisas välisminister.

Välisministeerium ei ole saanud Ühendkuningriigi ametkondadelt infot selle kohta, et eestlased oleksid Londonis toimunud rünnakus kannatada saanud.

Londonis viibivatel eestlastel soovitab välisministeerium vältida sündmuskohta ja jälgida kohalike ametivõimude korraldusi. Samuti palub välisministeerium Londonis viibivatel eestlastel anda lähedastele teada, et nendega on kõik korras.

Suurbritannia pealinnas Londonis sõitis eile hilisõhtul terroristide jõuk kaubikuga inimeste sekka. Borough turu juures pussitati mitut inimest ja politsei teatel avati ka tuli. Kahes terrorirünnakus suri vähemalt kuus ja sai haavata lig 50 inimest. Politsei lasi kolm ründajat maha.