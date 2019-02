Välisminister Mikser: valitsuste kohustus on kaitsta inforuumi ja takistada desinformatsiooni levikut

„Meediavabadus ja väljendusvabandus on demokraatliku ühiskonna nurgakivid ning selle kaitsmine nii online kui offline on üks Eesti prioriteetidest inimõiguste vallas,” sõnas välisminister Mikser. „Infoühiskonnas peame me aina enam pöörama tähelepanu kriitilisele mõtlemisele, peame õppima orienteeruma infovoogudes. Massiivne infohulk, mis meid tänapäeval ümbritseb, loob eeldusi ka desinformatsiooni tekkeks ning valitsuste kohustus on kaitsta inforuumi ja takistada desinformatsiooni ja vihakõne levikut, mis puudutab sealhulgas ka rahvusvähemusi,“ sõnas ta.

Välisminister tõstis esile OSCE rolli nii meediavabaduse kui ka rahvusvähemuste küsimustega tegelemisel. „Rahvusvahelised organisatsioonid saavad olla foorumiks riikide vaheliseks dialoogiks ja protsesside käivitamiseks, mille raames saame seista ühiselt meie väärtuste ja põhimõtete eest. Ka OSCE eestvedamisel valminud Tallinna juhised on valminud väga õigel hetkel ehk ajal, mil inforuumides üritatakse meie ühiskondi lõhestada. Peame sellele tähelepanu pöörama ja meie ühiskondade vastupanuvõimet kasvatama,“ rõhutas Mikser.

Mikser avaldas heameelt, et juhiste esitlus toimub just Tallinnas, kuna see kinnitab Eesti digiriigi kuvandit.