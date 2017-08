Välisminister Mikser Ungari kolleegile: NATO kaitsehoiaku tugevnemine peab jätkuma

Välisminister Sven Mikser tänas eile õhtul Budapestis toimunud kohtumisel Ungari välisministrit Péter Szijjártód Ungari panuse eest Balti riikide julgeoleku kindlustamisel ja rõhutas, et tihedad liitlassuhted peavad jätkuma.

Välisminister Mikser "Oleme tänulikud liitlaste toetuse eest. Kujunenud julgeolekuolukorras on tähtis, et kõrvuti Eesti kaitsejõududega viibiksid meie territooriumil ka meie NATO liitlaste väed," kinnitas Mikser. Välisminister rõhutas, et heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamine peab jätkuma.

Mikser andis ülevaate Eesti tegevusest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel ning järgmisel nädalal toimuvast EL-i välisministrite kohtumisest Tallinnas. "Eesistujana panustame EL-i ühtsuse ja otsustusvõime säilitamisse," ütles Mikser. "Liidu ühtsuse kõrval on oluline tõsta meie kodanike usaldust EL-i vastu, selle nimel peavad pingutama kõik liikmesriigid," lisas ta.

Põhjalikumalt käsitleti kohtumisel rändekriisi Euroopas. "Rände küsimust ei saa me veel niipea sahtlisse panna ja jätkame ühiselt kriisi lahendamisega," ütles Mikser. Välisministrid olid ühel nõul, et ennekõike tuleb pöörata tähelepanu algpõhjustele kolmandates riikides.

Kohtumisel arutati ka Brexitit, koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides ja suhteid Venemaaga.

Täna osaleb Mikser ELi eesistujamaa esindajana Visegrádi ja idapartnerlusriikide kohtumisel, kus käsitletakse novembri lõpus toimuvat idapartnerlusriikide tippkohtumist Brüsselis, ülevaadet partnerluse hetkeseisust ning koostöö praktilisi tulemeid.